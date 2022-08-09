Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «Химки» уволят Юрана, Шалимов покинул «Урал», «Фиорентина» отстранила Кокорина, возможные соперники сборной России и другие новости дня

    Президент «Урала» объявил об отставке Шалимова. Команду может возглавить Юран

    Мозес перенесет операцию и пропустит полгода

    Трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба (Sport24)

    Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне. Клуб продолжит платить ему зарплату

    «Барсе» нужно срочно продать нескольких игроков и снизить зарплаты де Йонгу, Пике и Бускетсу, чтобы зарегистрировать новичков. Контракт с голландцем могут аннулировать

    Николсон может перейти из «Спартака» в «Нант»

    «Локомотив» хочет купить 20-летнего француза из «Лилля»

    Стало известно, с кем сборная России может сыграть осенью

    «Я не убежал». Варела впервые раскрыл подробности ухода из «Динамо»

    «Химки» заплатят Юрану 35-40 миллионов рублей за увольнение. Есть две версии по поводу отставки тренера – отказ выпустить на поле сына инвестора клуба Садыгова и причастность к «делу Матюнина». Его преемником должен стать Писарев

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11