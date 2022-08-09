«Химки» уволят Юрана, Шалимов покинул «Урал», «Фиорентина» отстранила Кокорина, возможные соперники сборной России и другие новости дня

Президент «Урала» объявил об отставке Шалимова. Команду может возглавить Юран

Мозес перенесет операцию и пропустит полгода

Трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба (Sport24)

Кокорин не будет играть за «Фиорентину» в новом сезоне. Клуб продолжит платить ему зарплату

«Барсе» нужно срочно продать нескольких игроков и снизить зарплаты де Йонгу, Пике и Бускетсу, чтобы зарегистрировать новичков. Контракт с голландцем могут аннулировать

Николсон может перейти из «Спартака» в «Нант»

«Локомотив» хочет купить 20-летнего француза из «Лилля»

Стало известно, с кем сборная России может сыграть осенью

«Я не убежал». Варела впервые раскрыл подробности ухода из «Динамо»

«Химки» заплатят Юрану 35-40 миллионов рублей за увольнение. Есть две версии по поводу отставки тренера – отказ выпустить на поле сына инвестора клуба Садыгова и причастность к «делу Матюнина». Его преемником должен стать Писарев