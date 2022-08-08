«Крым – часть России. Чего мы боимся? Перед кем шапку ломать?». Михалков – о крымских клубах в РФС

Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал позицию, что крымские клубы нельзя включать в состав РФС из-за возможного исключения союза из ФИФА и УЕФА.

«Как можно объяснить, что исполняющий обязанности президента российской футбольной Премьер-лиги Александр Алаев как нечто очевидное говорит, что нельзя принять крымские клубы в Российский футбольный союз, так как он является членом ФИФА и УЕФА.

Слушайте, ребята, ну вы определитесь: вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Как это может быть? Крым – это часть России, это одно государство.

Это все равно что отказать представителям Чувашии или Татарстана в возможности принимать участие в футбольном чемпионате страны.

Мы не даем играть в чемпионате страны крымским командам, потому что кто-то считает, что Крым это аннексированная территория, что Крым – это не Россия?

Поэтому? А сейчас-то мы чего боимся? У нас санкций выше крыши. Сейчас-то перед кем нам шапку ломать?» – сказал Михалков.