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    Теннисистка Касаткина выиграла первый же турнир после каминг-аута. В финале побеждена американка

    Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир в американском Сан-Хосе. В финале со счетом 2:1 по сетам обыграна местная спортсменка Шелби Роджерс.

    Россиянка уступила первую партию, но потом крупно победила в двух последующих. Итоговый счет – 6:7 (2:7) 6:1 6:2.

    • Это был 1-й турнир для Касаткиной после каминг-аута.
    • Теперь Касаткина стала 9-й ракеткой мира. Она в рейтинге WTA выше всех других россиянок.
    • Касаткина болеет за «Барселону».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +119

      НикКин 1 час назад

      То чувство как будто Бомбандир сам признается в каминг-ауте скоро только о геях и лезбиянках будут новости спорта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +570

      чаппай 1 час назад

      Даша умница!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1201

      Freyd 2 часа назад

      Это точно футбольный сайт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      гууд 3 часа назад

      Бомбардир молодец! Что то новостей про член роналду нет, вы пишите народ то волнуется!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10486

      alp 3 часа назад

      зачем эта новость на бонбандире, и какая мне польза узнать, что касаткина лезба?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16459

      ilichkadr > alp 2 часа назад

      Намёк на то, чтобы и ты призадумался. Вдруг поймёшь, что ты это не ты!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3042

      acor94 3 часа назад

      Это означает ни что иное как пользу от камингаутства и гейства!

      0
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      Рейтинг: +4765

      Беспонтий 3 часа назад

      Shell и British Petroleum
      всё купили

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