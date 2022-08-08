Теннисистка Касаткина выиграла первый же турнир после каминг-аута. В финале побеждена американка

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир в американском Сан-Хосе. В финале со счетом 2:1 по сетам обыграна местная спортсменка Шелби Роджерс.

Россиянка уступила первую партию, но потом крупно победила в двух последующих. Итоговый счет – 6:7 (2:7) 6:1 6:2.

Это был 1-й турнир для Касаткиной после каминг-аута.

Теперь Касаткина стала 9-й ракеткой мира. Она в рейтинге WTA выше всех других россиянок.

Касаткина болеет за «Барселону».