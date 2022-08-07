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    «Лукойл» ищет нового гендиректора для «Спартака». Мележиков может сменить должность

    В «Спартаке» может поменяться генеральный директор.

    «Лукойл» ищет нового человека на эту должность.

    По информации Sport24, нынешний гендиректор Евгений Мележиков останется в клубе. Он может стать исполнительным директором.

    • Мележиков стал гендиректором «Спартака» в декабре 2020 года вместо Шамиля Газизова.
    • Сообщалось, что «Лукойл» хочет поставить своего человека на эту должность в связи со скорой сменой владельца.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7330

      BarStep 2 минуты назад

      Ну говорю же,
      Зарема Салихова..

      И пусть все хейтеры спросят, как дела, сестренка..

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