«Спартак» ищет замену Мележикову, Мозес может пропустить четыре месяца, «Урал» планирует вернуть Гончаренко и другие новости дня

«Зенит» готов заплатить 8-10 миллионов за защитника «Фенербахче».

«Спартак» ищет нового гендиректора (Иван Карпов).

«Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой «Урала». Иванов – об Оздоеве.

Григорян: «В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по заднице футболистки».

РФС может создать новый турнир – Ретро Кубок России.

Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» – в Чемпионшипе».

Промес забил «Уралу». У него 6 результативных действий в 3 последних матчах «Спартака».

«Ну что, хейтеры, как дела?» Зарема – после выхода «Спартака» на первое место в РПЛ.

Гендиректор «Спартака» сообщил, что шейхи по-прежнему могут купить клуб.

Гончаренко – главный кандидат на замену Шалимову в «Урале».

Мозес может пропустить четыре месяца.