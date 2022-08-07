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    «Спартак» ищет замену Мележикову, Мозес может пропустить четыре месяца, «Урал» планирует вернуть Гончаренко и другие новости дня

    «Зенит» готов заплатить 8-10 миллионов за защитника «Фенербахче».

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    «Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой «Урала». Иванов – об Оздоеве.

    Григорян: «В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по заднице футболистки».

    РФС может создать новый турнир – Ретро Кубок России.

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    Промес забил «Уралу». У него 6 результативных действий в 3 последних матчах «Спартака».

    «Ну что, хейтеры, как дела?» Зарема – после выхода «Спартака» на первое место в РПЛ.

    Гендиректор «Спартака» сообщил, что шейхи по-прежнему могут купить клуб.

    Гончаренко – главный кандидат на замену Шалимову в «Урале».

    Мозес может пропустить четыре месяца.

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    Источник: Бомбардир.ру

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