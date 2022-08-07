«Спартак» ищет замену Мележикову, Мозес может пропустить четыре месяца, «Урал» планирует вернуть Гончаренко и другие новости дня

«Зенит» готов заплатить 8-10 миллионов за защитника «Фенербахче».
«Спартак» ищет нового гендиректора (Иван Карпов).
«Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой «Урала». Иванов – об Оздоеве.
Григорян: «В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по заднице футболистки».
РФС может создать новый турнир – Ретро Кубок России.
Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» – в Чемпионшипе».
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«Ну что, хейтеры, как дела?» Зарема – после выхода «Спартака» на первое место в РПЛ.
Гендиректор «Спартака» сообщил, что шейхи по-прежнему могут купить клуб.
Гончаренко – главный кандидат на замену Шалимову в «Урале».
Мозес может пропустить четыре месяца.
Источник: Бомбардир.ру