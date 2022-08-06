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    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Спартак», ЦСКА встретится с «Факелом», «Краснодар» сыграет с «Локо», «Зенит» – в гостях у «Ахмата»

    Сегодня, 6 августа, начнется четвертый тур чемпионата России сезона-2022/23.

    Первыми в субботу встретятся «Урал» и «Спартак», затем ЦСКА примет «Факел», а закроют игровой день два матча: «Краснодар»«Локомотив» и «Ахмат»«Зенит».

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

    6 августа, 15:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж)

    6 августа, 17:30 мск

    Краснодар – Локомотив (Москва)

    6 августа, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

    6 августа, 20:00 мск

    Торпедо (Москва) – Химки

    7 августа, 15:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

    7 августа, 17:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург

    7 августа, 20:00 мск

    Сочи – Пари НН (Нижний Новгород)

    7 августа, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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