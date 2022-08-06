⚽ РПЛ. «Урал» примет «Спартак», ЦСКА встретится с «Факелом», «Краснодар» сыграет с «Локо», «Зенит» – в гостях у «Ахмата»

Сегодня, 6 августа, начнется четвертый тур чемпионата России сезона-2022/23.

Первыми в субботу встретятся «Урал» и «Спартак», затем ЦСКА примет «Факел», а закроют игровой день два матча: «Краснодар» – «Локомотив» и «Ахмат» – «Зенит».

Россия. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)

6 августа, 15:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж)

6 августа, 17:30 мск

Краснодар – Локомотив (Москва)

6 августа, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

6 августа, 20:00 мск

Торпедо (Москва) – Химки

7 августа, 15:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

7 августа, 17:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург

7 августа, 20:00 мск

Сочи – Пари НН (Нижний Новгород)

7 августа, 20:00 мск

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