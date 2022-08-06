⚽ РПЛ. «Урал» примет «Спартак», ЦСКА встретится с «Факелом», «Краснодар» сыграет с «Локо», «Зенит» – в гостях у «Ахмата»

Сегодня, 6 августа, начнется четвертый тур чемпионата России сезона-2022/23.
Первыми в субботу встретятся «Урал» и «Спартак», затем ЦСКА примет «Факел», а закроют игровой день два матча: «Краснодар» – «Локомотив» и «Ахмат» – «Зенит».
Россия. РПЛ. 4-й тур
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва)
6 августа, 15:00 мск
ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж)
6 августа, 17:30 мск
Краснодар – Локомотив (Москва)
6 августа, 20:00 мск
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)
6 августа, 20:00 мск
7 августа, 15:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)
7 августа, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург
7 августа, 20:00 мск
Сочи – Пари НН (Нижний Новгород)
7 августа, 20:00 мск