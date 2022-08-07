⚽ РПЛ. «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» победили, «Зенит» потерял очки с «Ахматом»

Накануне, 6 августа, начался четвертый тур чемпионата России сезона-2022/23.

Первыми в субботу встретились «Урал» и «Спартак» (0:2), затем ЦСКА принял «Факел» (4:1), а закрыли игровой день два матча: «Краснодар» – «Локомотив» (3:0) и «Ахмат» – «Зенит» (0:0).

Россия. РПЛ. 4-й тур

Торпедо (Москва) – Химки

7 августа, 15:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

7 августа, 17:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург

7 августа, 20:00 мск

Сочи – Пари НН (Нижний Новгород)

7 августа, 20:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Промес, 27; 0:2 – Игнатов, 43.

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 42 (с пенальти); 1:1 – Кучаев, 58; 2:1 – Медина, 70; 3:1 – Чалов, 72; 4:1 – Карраскаль, 83.

Краснодар – Локомотив (Москва) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рамирес, 78; 2:0 – Олусегун, 85; 3:0 – Олусегун, 90+5.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Удаления: нет – Одоевский, 41.

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