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    ⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Крыльями», «Ростов» примет «Оренбург»

    Сегодня, 7 августа, четвертый тур РПЛ продолжается четырьмя матчами. «Торпедо» уступило «Химкам» (1:3).

    Затем в Самаре сыграют «Крылья Советов» и «Динамо». Завершат тур одновременные матчи «Ростов» – «Оренбург» и «Сочи» – «Пари НН».

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

    7 августа, 17:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург

    7 августа, 20:00 мск

    Сочи – Пари НН (Нижний Новгород)

    7 августа, 20:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Промес, 27; 0:2 – Игнатов, 43.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гонгадзе, 42 (с пенальти); 1:1 – Кучаев, 58; 2:1 – Медина, 70; 3:1 – Чалов, 72; 4:1 – Карраскаль, 83.

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рамирес, 78; 2:0 – Олусегун, 85; 3:0 – Олусегун, 90+5.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    Удаления: нет – Одоевский, 41.

    Торпедо (Москва) – Химки – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Руденко, 15; 1:1 – Померко, 25 (с пенальти); 1:2 – Долгов, 68; 1:3 – Долгов, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11190

      Алексей З 6 часов назад

      ЦСКА , Спартак и ЗЕНИТ ( дома) явно выделяются на фоне остальных.
      Интрига только приветствуется.

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      Рейтинг: +82

      Красногвардейчик 9 часов назад

      Очень понравилась игра моей команды вчера во втором тайме

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