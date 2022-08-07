⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Крыльями», «Ростов» примет «Оренбург»

ЦСКА , Спартак и ЗЕНИТ ( дома) явно выделяются на фоне остальных.
Интрига только приветствуется.
Сегодня, 7 августа, четвертый тур РПЛ продолжается четырьмя матчами. «Торпедо» уступило «Химкам» (1:3).
Затем в Самаре сыграют «Крылья Советов» и «Динамо». Завершат тур одновременные матчи «Ростов» – «Оренбург» и «Сочи» – «Пари НН».
Россия. РПЛ. 4-й тур
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)
7 августа, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург
7 августа, 20:00 мск
Сочи – Пари НН (Нижний Новгород)
7 августа, 20:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Промес, 27; 0:2 – Игнатов, 43.
ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Гонгадзе, 42 (с пенальти); 1:1 – Кучаев, 58; 2:1 – Медина, 70; 3:1 – Чалов, 72; 4:1 – Карраскаль, 83.
Краснодар – Локомотив (Москва) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Рамирес, 78; 2:0 – Олусегун, 85; 3:0 – Олусегун, 90+5.
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0
Удаления: нет – Одоевский, 41.
Торпедо (Москва) – Химки – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Руденко, 15; 1:1 – Померко, 25 (с пенальти); 1:2 – Долгов, 68; 1:3 – Долгов, 72.