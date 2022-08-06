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  • «Челси» оформил рекордный трансфер, Ларссон и Вейналдум перешли в новые клубы и другие новости дня

«Челси» оформил рекордный трансфер, Ларссон и Вейналдум перешли в новые клубы и другие новости дня

6 августа 2022, 03:30

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Источник: «Бомбардир»
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