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    Экс-игрок «Рубина» убил отца и ранил мать из-за ставок

    Воспитанник «Рубина» Антон Адаричев убил отца и ранил мать из‑за ставок на спорт.

    Как пишет «Бизнес Online», инцидент произошел вечером 3 августа. Отец Антона пришел домой и обнаружил, что из квартиры исчез телевизор. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил своего отца в грудь и в живот. В это время домой вернулась мать, которую он ранил в живот.

    «Вину признаю частично. Почему частично? У меня не было цели убить отца. Я непреднамеренно совершал преступление», – сказал Адаричев в ходе судебного заседания.

    • Адаричев в 2021 году был судим за кражу.
    • Тогда он получил условный срок.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    05.08.2022 23:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      ScarlettOgusania 58 минут назад

      казанские нравы: денег на ставку не нашел, продал телек, убил отца, ранил мать... Ужас, жесть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      RealDiMoNMadrid 1 час назад

      Е=анат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Теркчанин 1 час назад

      какой ужас.

      0
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