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    Плющенко рассказал, сколько будет зарабатывать в Медиалиге

    Бывший фигурист Евгений Плющенко ответил на вопросы о доходах в медийной футбольной команде «Броук Бойз».

    – Сколько вы будете зарабатывать в Медиалиге? Насколько мне известно, это 100 тысяч за игру и столько же сверху за победу от букмекерской компании BetBoom. Соответствует действительности?

    – Нет, это неправда. А то, что есть контракт, да, действительно, факт.

    – А 100 тысяч за игру тоже неправда?

    – Нет, больше.

    – Раскрывать не будете принципиально?

    – Пока нет. Зачем? Я думаю, что это вообще у нас пробная история. Потом вырастем по контракту. Я так по-дружески дал цену.

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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    Источник: «Спорт РБК»

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