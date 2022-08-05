Плющенко рассказал, сколько будет зарабатывать в Медиалиге

Бывший фигурист Евгений Плющенко ответил на вопросы о доходах в медийной футбольной команде «Броук Бойз».

– Сколько вы будете зарабатывать в Медиалиге? Насколько мне известно, это 100 тысяч за игру и столько же сверху за победу от букмекерской компании BetBoom. Соответствует действительности?

– Нет, это неправда. А то, что есть контракт, да, действительно, факт.

– А 100 тысяч за игру тоже неправда?

– Нет, больше.

– Раскрывать не будете принципиально?

– Пока нет. Зачем? Я думаю, что это вообще у нас пробная история. Потом вырастем по контракту. Я так по-дружески дал цену.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах