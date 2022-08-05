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    Плющенко: «Взял бы в свою команду Путина. И больше никого не надо»

    Бывший фигурист Евгений Плющенко хотел бы видеть в своей медиафутбольной команде президента России Владимира Путина.

    – Кого бы из исторических личностей взяли к себе в команду?

    – А настоящего можно?

    – Давайте.

    – Путина.

    – Нападающим, вратарем, защитником?

    – Просто одного человека. И больше никого не надо.

    • На этой неделе Плющенко дебютировал в медиафутболе в составе «БроукБойз».
    • Он травмировался в первом же матче.
    • Путину в октябре исполнится 70 лет.

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11157

      Алексей З 35 секунд назад

      Он же хоккеист.
      НХЛ его просто боится, все рекорды под угрозой.
      Похоже Плющенко нужны деньги. Хороший подход.

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