ЦСКА арендовал Мойзеса, «ПСЖ» купил Саншеша, в РПЛ определили лучших за июль и другие новости дня

Ди Марцио назвал условие для ухода Миранчука из «Аталанты»

Определены лучший гол, тренер и игрок РПЛ в июле

У «Барселоны» возникли новые проблемы с регистрацией девяти футболистов

Карпин разозлился из-за вопроса про Мостового. Александр ответил тренеру «Ростова»

ЦСКА арендовал Мойзеса до конца сезона с правом выкупа

«ПСЖ» объявил о покупке Саншеша

«Динамо» не может договориться о трансфере Монтеса

«Барселона» объявила о переходе Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Аталанта» приобрела нигерийского вингера Лукмана. Это может разблокировать уход Миранчука

«Челси» продлил контракт с Аспиликуэтой