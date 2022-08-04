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    Мостовой: «Карпину неинтересна Медиалига? А мне неинтересен он и «Ростов»

    Главный тренер команды Fights Nights Александр Мостовой ответил тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который отказался отвечать на вопросы про Медиалигу и бывшего футболиста «Спартака».

    «Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлeн вообще. Я на это не смотрю. Медиалига – непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», – сказал Мостовой.

    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +715

      99-й 1 минуту назад

      А кому вообще эта медиалига интересна? Накой про неё тут вечно писать?

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      Рейтинг: +36

      Iskander_17 5 минут назад

      Ну правильно он сказал, какой привет,такой и ответ.А так должно быть хоть какое-то уважение к друг другу,всё же вместе когда-то играли в одно время.

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      Рейтинг: +16830

      житель СПб 14 минут назад

      Сиди тихо, Саша, и помалкивай...

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      Рейтинг: +16609

      Cleaner 21 минуту назад

      А Мостовому кроме Мостового никто не интересен...(

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      Рейтинг: +295

      Кирилл Михайлов 22 минуты назад

      Сборная России тоже неинтересна?

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