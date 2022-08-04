Мостовой: «Карпину неинтересна Медиалига? А мне неинтересен он и «Ростов»

А кому вообще эта медиалига интересна? Накой про неё тут вечно писать?
Главный тренер команды Fights Nights Александр Мостовой ответил тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который отказался отвечать на вопросы про Медиалигу и бывшего футболиста «Спартака».
«Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлeн вообще. Я на это не смотрю. Медиалига – непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», – сказал Мостовой.
- Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
- В новом сезоне Медиалиги сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.