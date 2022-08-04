АПЛ обяжет всех игроков и персонал пройти курсы по культуре согласия на секс

Английская Премьер-лига расширит программу курсов обучения сексуальному согласию.

На сегодняшний день АПЛ проводит соответствующие курсы только для футболистов академий и представителей основных команд в возрасте от 14 до 23 лет.

Однако из-за давления активистов лига обяжет всех игроков и персонал пройти курсы по культуре согласия на секс.

На них будут разъясняться вопросы, касающиеся сексуальных отношений, домогательств, получения согласия на сексуальное взаимодействие.

Ожидается, что клубы, которые не внедрят указанное обучение, окажутся под угрозой дисциплинарных взысканий.