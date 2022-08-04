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    АПЛ обяжет всех игроков и персонал пройти курсы по культуре согласия на секс

    Английская Премьер-лига расширит программу курсов обучения сексуальному согласию.

    На сегодняшний день АПЛ проводит соответствующие курсы только для футболистов академий и представителей основных команд в возрасте от 14 до 23 лет.

    Однако из-за давления активистов лига обяжет всех игроков и персонал пройти курсы по культуре согласия на секс.

    На них будут разъясняться вопросы, касающиеся сексуальных отношений, домогательств, получения согласия на сексуальное взаимодействие.

    Ожидается, что клубы, которые не внедрят указанное обучение, окажутся под угрозой дисциплинарных взысканий.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +161

      ElninoO 4 минуты назад

      Может и верно, что бы избежать разводилова..

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      Рейтинг: +10

      bato52 5 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +16746

      paracetamol 28 минут назад

      И нам тоже надо, особенно Денису химическому!

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      Рейтинг: +640

      Suvorov51 1 час назад

      Просто нет слов, одним словом ГЕЙРОПА

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      Рейтинг: +3036

      acor94 1 час назад

      Демократия процветает. Скоро строем начнут ходить, куда начальство скажет. Ни шагу в сторону.

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      Рейтинг: +4879

      Красногорск_Фан > acor94 1 минуту назад

      Нет у них демократии. От слова совсем. Все так как сказало большое мы и его представитель телевизор, правительство, организации типа АПЛ. Бэк ин юссса

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      Рейтинг: +2647

      Радио1000шумеров 1 час назад

      I love you, I need you, I want you, Go в кровать!

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