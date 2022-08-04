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  • Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в «Торино», Кокорина могут не заявить на сезон, Ловрен предложен «Трабзонспору» и другие новости дня

Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в «Торино», Кокорина могут не заявить на сезон, Ловрен предложен «Трабзонспору» и другие новости дня

4 августа 2022, 01:13
1

«Барселона» в 2020 году пыталась подкупить УЕФА.

В «Фиорентине» допускают, что оставят Кокорина вне заявки на сезон.

Шалимова могут уволить из «Урала», если команда проиграет «Спартаку».

Ловрена предложили чемпиону Турции.

Колосков: «Перспективы апелляции наших клубов в CAS хорошие».

Зарема – о платных обращениях в ЭСК: «Можно для «Спартака» годовую подписку со скидкой?».

Акинфеев ответил Сафонову, который не считает капитана ЦСКА лучшим вратарем России.

Бывший игрок «Спартака» и сборной Латвии Рубин умер в возрасте 43 лет.

В «Аталанте» сообщили, что Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино».

Акинфеев назвал причины ухода из сборной России после ЧМ-2018.

Основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра.

Урунов отказывается уходить из «Спартака» из-за высокой зарплаты.

Депутат Бутина: «Савин сядет в тюрьму».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Bozigit
1659597988
Это лишний раз доказывает, что Гасперини и есть самая главная проблема Миранчука
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