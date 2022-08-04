Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в «Торино», Кокорина могут не заявить на сезон, Ловрен предложен «Трабзонспору» и другие новости дня

«Барселона» в 2020 году пыталась подкупить УЕФА.
В «Фиорентине» допускают, что оставят Кокорина вне заявки на сезон.
Шалимова могут уволить из «Урала», если команда проиграет «Спартаку».
Ловрена предложили чемпиону Турции.
Колосков: «Перспективы апелляции наших клубов в CAS хорошие».
Зарема – о платных обращениях в ЭСК: «Можно для «Спартака» годовую подписку со скидкой?».
Акинфеев ответил Сафонову, который не считает капитана ЦСКА лучшим вратарем России.
Бывший игрок «Спартака» и сборной Латвии Рубин умер в возрасте 43 лет.
В «Аталанте» сообщили, что Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино».
Акинфеев назвал причины ухода из сборной России после ЧМ-2018.
Основатель «Сахалинца» Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за избиение арбитра.
Урунов отказывается уходить из «Спартака» из-за высокой зарплаты.
Депутат Бутина: «Савин сядет в тюрьму».