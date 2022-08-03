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«Барселона» в 2020 году пыталась подкупить УЕФА

3 августа 2022, 20:22
3

Журналист Financial Times Саймон Купер сообщил, что «Барселона» два года назад пыталась подкупить кого-либо из чиновников УЕФА.

Представитель клуба во время обеда с чиновником пожаловался, что УЕФА недостаточно строг насчет финансового фэйр-плей в отношении некоторых команд – «ПСЖ», «Манчестер Сити». Это не устраивало «Барселону», которая на фоне этих клубов выглядела финансово неконкурентоспособной.

В ходе беседы представитель «Барселоны» спросил, нет ли в УЕФА среди людей, занимающихся ФФП, человека, которому можно было бы заплатить в обмен на равное отношение ко всем клубам. Чиновник, с которым велась беседа, счел это как попытку дать взятку.

  • В 2020 году «Манчестер Сити» грозил еврокубковый бан, но в итоге клуб избежал такого наказания.

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Барселона
Комментарии (3)
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серега кашин
1659548050
надо тогда сейчас наказывать и как можно жесче
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Psih86
1659549090
Да всю жизнь Барса и Реал подкупают всех, за последние 15 лет даже и не сосчитать. А сейчас начали этот вопрос поднимать так как нищии стали по сравнению с АПЛ, ну и ПСЖ...
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Lipatoff
1659554958
Что значит пыталась? Принесли, но не взяли?))) Там и так все куплено арабами)))
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