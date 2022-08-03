«Барселона» в 2020 году пыталась подкупить УЕФА

Журналист Financial Times Саймон Купер сообщил, что «Барселона» два года назад пыталась подкупить кого-либо из чиновников УЕФА.

Представитель клуба во время обеда с чиновником пожаловался, что УЕФА недостаточно строг насчет финансового фэйр-плей в отношении некоторых команд – «ПСЖ», «Манчестер Сити». Это не устраивало «Барселону», которая на фоне этих клубов выглядела финансово неконкурентоспособной.

В ходе беседы представитель «Барселоны» спросил, нет ли в УЕФА среди людей, занимающихся ФФП, человека, которому можно было бы заплатить в обмен на равное отношение ко всем клубам. Чиновник, с которым велась беседа, счел это как попытку дать взятку.