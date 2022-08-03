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    «Барселона» в 2020 году пыталась подкупить УЕФА

    Журналист Financial Times Саймон Купер сообщил, что «Барселона» два года назад пыталась подкупить кого-либо из чиновников УЕФА.

    Представитель клуба во время обеда с чиновником пожаловался, что УЕФА недостаточно строг насчет финансового фэйр-плей в отношении некоторых команд – «ПСЖ», «Манчестер Сити». Это не устраивало «Барселону», которая на фоне этих клубов выглядела финансово неконкурентоспособной.

    В ходе беседы представитель «Барселоны» спросил, нет ли в УЕФА среди людей, занимающихся ФФП, человека, которому можно было бы заплатить в обмен на равное отношение ко всем клубам. Чиновник, с которым велась беседа, счел это как попытку дать взятку.

    • В 2020 году «Манчестер Сити» грозил еврокубковый бан, но в итоге клуб избежал такого наказания.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2644

      Радио1000шумеров 10 минут назад

      "В 2020 году «Манчестер Сити» грозил еврокубковый бан, но в итоге клуб избежал такого наказания."
      Все равны, но некоторые равнее ©

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      Рейтинг: +7419

      серега кашин 14 минут назад

      надо тогда сейчас наказывать и как можно жесче

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