Колосков: «Перспективы апелляции наших клубов в CAS хорошие»

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) может удовлетворить апелляцию российских клубов.

«Это абсолютно противозаконное решение ФИФА. У человека есть контракт, он может приостановить его, согласно решению ФИФА, но команда, которая зарегистрирует его, должна заплатить в соответствии с регламентом ФИФА.

Есть все шансы для того, чтобы эту апелляцию удовлетворили, но для этого нужны серьезные, сильные юристы, нужна доказательная база, что решение ФИФА противоречит основным положениям устава и регламента ФИФА, в том числе и по переходам футболистов. Поэтому я считаю, что перспективы есть, перспективы хорошие», – сказал Колосков.