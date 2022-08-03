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  • Колосков: «Перспективы апелляции наших клубов в CAS хорошие»

Колосков: «Перспективы апелляции наших клубов в CAS хорошие»

3 августа 2022, 12:47
9

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) может удовлетворить апелляцию российских клубов.

«Это абсолютно противозаконное решение ФИФА. У человека есть контракт, он может приостановить его, согласно решению ФИФА, но команда, которая зарегистрирует его, должна заплатить в соответствии с регламентом ФИФА.

Есть все шансы для того, чтобы эту апелляцию удовлетворили, но для этого нужны серьезные, сильные юристы, нужна доказательная база, что решение ФИФА противоречит основным положениям устава и регламента ФИФА, в том числе и по переходам футболистов. Поэтому я считаю, что перспективы есть, перспективы хорошие», – сказал Колосков.

  • Ранее CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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SLADE2019
1659520468
Дед бредит.
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Fusballer
1659520967
Ну-ну. Поэтому столько раз уже отказали.
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Plyash
1659522633
Колосков,ты маразматик совдеповский,прошли те времена,когда уефа,фифа остерегались каких-то там "санкций" в отношении России.Живи и будь здоров,бывший чиновник,но баран ты настоящий,действующий.
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Slavan62
1659522777
А где взять хороших юристов? Газпром найти не может себе
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gunstilzit
1659523356
Предлагаю Пашаева!))
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vladimir-7
1659524869
Да, GAS может удовлетворить апелляцию российских клубов, потому, что они в определенном авторитете, а вот сотрудники РФС и РПЛ, НЕТ!
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derrik2000
1659525450
"Есть все шансы для того, чтобы эту апелляцию удовлетворили, но для этого нужны серьезные, сильные юристы, нужна доказательная база... Поэтому я считаю, что перспективы есть, перспективы хорошие», – сказал Колосков." По моему мнению, ерунду сказал. Или своих "юристов" активно предлагает. Не секрет, что сейчас в ТАКИХ международных судах многие, т. е. подавляющее большинство решений, где в исках фигурирует Россия, выносятся решения, которые можно с полным правом считать ПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕШЕНИЯМИ. Но, собственно, НАМ не привыкать. У нас Верховный Суд сплошь и рядом выносит ПОЛИТИЧЕСКИЕ решения, а потом, ну, после измерения политической конъюнктуры, тот же ВС выносит решения диаметрально противоположные.
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paracetamol
1659528402
Наивный старикашка. Решение принимали не ФИФА и УЕФА.
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