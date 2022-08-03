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    Колосков: «Перспективы апелляции наших клубов в CAS хорошие»

    Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) может удовлетворить апелляцию российских клубов.

    «Это абсолютно противозаконное решение ФИФА. У человека есть контракт, он может приостановить его, согласно решению ФИФА, но команда, которая зарегистрирует его, должна заплатить в соответствии с регламентом ФИФА.

    Есть все шансы для того, чтобы эту апелляцию удовлетворили, но для этого нужны серьезные, сильные юристы, нужна доказательная база, что решение ФИФА противоречит основным положениям устава и регламента ФИФА, в том числе и по переходам футболистов. Поэтому я считаю, что перспективы есть, перспективы хорошие», – сказал Колосков.

    • Ранее CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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