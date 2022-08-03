Соса перейдет в ЦСКА, «МЮ» продаст шесть защитников, «Милан» купил игрока сборной Бельгии и другие новости дня

«Милан» заплатил 36 миллионов за игрока сборной Бельгии.

«Краснодар» представил три комплекта формы на сезон-2022/23.

«Насьональ» подтвердил трансфер Сосы в ЦСКА. Сумма трансфера – 1,5 миллиона долларов.

«Эй, толстяк». Месси обратился к Суаресу, который вернулся в «Насьональ».

«Манчестер Юнайтед» собирается продать шесть защитников.

«Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов.

Данни сыграет в матче-реванше между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

Хачатурянц прокомментировал новость о назначении в «Спартак» вместо Федуна.

Карасев назвал самого нервного футболиста: «Он просто вспыхивал и разрушал судью».

Семак прокомментировал поведение Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита».