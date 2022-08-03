«Барселона» приняла предложение «Лос-Анджелес Гэлакси» о трансфере Пуча

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб принял предложение о трансфере 22-летнего испанца. «Барса» получит процент от перепродажи футболиста.

Ранее сообщалось, что сам Пуч достиг договоренности с американским клубом о переходе.