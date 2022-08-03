«Барселона» приняла предложение «Лос-Анджелес Гэлакси» о трансфере Пуча

А вот и "новый иньеста" и " будущее барселоны" вылезло
ну че ,в 22 в млс, красиво.
Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб принял предложение о трансфере 22-летнего испанца. «Барса» получит процент от перепродажи футболиста.
Ранее сообщалось, что сам Пуч достиг договоренности с американским клубом о переходе.
- Пуч – воспитанник «Барселоны».
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
- Контракт с «Барсой» истекает в 2023 году.