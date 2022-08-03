Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    «Барселона» приняла предложение «Лос-Анджелес Гэлакси» о трансфере Пуча

    Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб принял предложение о трансфере 22-летнего испанца. «Барса» получит процент от перепродажи футболиста.

    Ранее сообщалось, что сам Пуч достиг договоренности с американским клубом о переходе.

    • Пуч – воспитанник «Барселоны».
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
    • Контракт с «Барсой» истекает в 2023 году.

    Новости по теме
    Пуч перейдет из «Барселоны» в «Лос-Анджелес Гэлакси»
    «Арсенал» хочет подписать трех игроков «Барселоны» 1
    За «Барселону» забили 22 игрока в сезоне Примеры. Это рекорд 21-го века 1
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11964

      DeStar 7 минут назад

      А вот и "новый иньеста" и " будущее барселоны" вылезло
      ну че ,в 22 в млс, красиво.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11