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    Журова: «В Москве и Петербурге большое негодование из-за Fan ID. Сначала нужно отработать на регионах»

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему закон о Fan ID не действует на всей территории России.

    «Почему нет в Москве и Петербурге? Есть большой негатив среди болельщиков определенного круга людей в этих городах, которые не воспринимают введение Fan ID.

    Сначала нужно, так скажем, пилотно отработать, учесть и ввести в положение о Fan ID какие-то нюансы и загвоздки, которые не позволяют кому-то сразу оформить паспорт болельщика. Решили, что проще это сделать на региональном уровне, потому что болельщиков там меньше, в любом случае.

    Понятно, что будет негодование у болельщиков из Санкт-Петербурга и Москвы, поэтому надо сначала отработать на регионах», – сказала Журова.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +468

      kazak1975 14 минут назад

      Пускай журова "отрабатывает. Единокрысы в регионах обязаны отработать.

      0
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      Рейтинг: +23115

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      А в регионах что, люди второго сорта?.. Что ни депутат-спортсмен, то одно недоразумение.(((

      0
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      Рейтинг: +2718

      Ziklop 37 минут назад

      детей иди тренируй.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23115

      DOCTOR PENALTY > Ziklop 21 минуту назад

      Такой я своего ребёнка не отдам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4689

      Беспонтий 44 минуты назад

      может не по делу как всегда
      но чисто по наитию
      напомнило....
      ""Коммунизм" - любопытная теория, но не плохо бы испытать её на каком-нибудь народе, которого не жалко – например, на русских".(С)
      Отто фон Бисмарк

      3
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    • ...
      Рейтинг: +15118

      NewLife 57 минут назад

      Сначала лучше отработать на депутатах.

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