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  • Журова: «В Москве и Петербурге большое негодование из-за Fan ID. Сначала нужно отработать на регионах»

Журова: «В Москве и Петербурге большое негодование из-за Fan ID. Сначала нужно отработать на регионах»

2 августа 2022, 20:58
10

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему закон о Fan ID не действует на всей территории России.

«Почему нет в Москве и Петербурге? Есть большой негатив среди болельщиков определенного круга людей в этих городах, которые не воспринимают введение Fan ID.

Сначала нужно, так скажем, пилотно отработать, учесть и ввести в положение о Fan ID какие-то нюансы и загвоздки, которые не позволяют кому-то сразу оформить паспорт болельщика. Решили, что проще это сделать на региональном уровне, потому что болельщиков там меньше, в любом случае.

Понятно, что будет негодование у болельщиков из Санкт-Петербурга и Москвы, поэтому надо сначала отработать на регионах», – сказала Журова.

  • Система Fan ID начала работать этим летом.
  • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: «Спорт день за днем»
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Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1659463382
Сначала лучше отработать на депутатах.
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Беспонтий
1659464128
может не по делу как всегда но чисто по наитию напомнило.... ""Коммунизм" - любопытная теория, но не плохо бы испытать её на каком-нибудь народе, которого не жалко – например, на русских".(С) Отто фон Бисмарк
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Ziklop
1659464575
детей иди тренируй.
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DOCTOR PENALTY
1659465446
А в регионах что, люди второго сорта?.. Что ни депутат-спортсмен, то одно недоразумение.(((
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kazak1975
1659465964
Пускай журова "отрабатывает. Единокрысы в регионах обязаны отработать.
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BRO_football
1659470137
А в регионах из-за Fan ID будто бы нет недовольных. В Госдуму вам бы сделать вход по Fan ID. И оформление сделать такими же сложным и запарным! А мы бы посмотрели, как вам было бы удобно.
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gennadiyagale
1659472540
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Валерий2705
1659479540
Другими словами просто з.а.с.с.а.л.и массовых негодование в больших городах, поэтому решили трусливо отработать на регионах. И это слова "депутата". Напяливай коньки и п.... на лёд, адекватных мыслей от тебя слышно очень мало.
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SanInstructor
1659542491
на себе отработай...
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