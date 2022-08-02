Журова: «В Москве и Петербурге большое негодование из-за Fan ID. Сначала нужно отработать на регионах»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила, почему закон о Fan ID не действует на всей территории России.

«Почему нет в Москве и Петербурге? Есть большой негатив среди болельщиков определенного круга людей в этих городах, которые не воспринимают введение Fan ID.

Сначала нужно, так скажем, пилотно отработать, учесть и ввести в положение о Fan ID какие-то нюансы и загвоздки, которые не позволяют кому-то сразу оформить паспорт болельщика. Решили, что проще это сделать на региональном уровне, потому что болельщиков там меньше, в любом случае.

Понятно, что будет негодование у болельщиков из Санкт-Петербурга и Москвы, поэтому надо сначала отработать на регионах», – сказала Журова.