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    Клубы РПЛ намерены добиваться смягчения закона о Fan ID

    В принятый в декабре прошлого года закон о Fan ID могут внести поправки.

    Этого намерены добиваться клубы российской Премьер-лиги.

    Речь идет о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан – в частности, детей и лиц старше 60 лет.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +832

      Untitled-1 37 минут назад

      Достаточно будет по фан айди пускать только на фанатские сектора. Вряд ли фанаты будут сидеть на дорогих трибунах вперемешку с обычными людьми.

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