Клубы РПЛ намерены добиваться смягчения закона о Fan ID

В принятый в декабре прошлого года закон о Fan ID могут внести поправки.
Этого намерены добиваться клубы российской Премьер-лиги.
Речь идет о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан – в частности, детей и лиц старше 60 лет.
- Система Fan ID начала работать этим летом.
- Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «РБ Спорт»