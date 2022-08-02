Хачатурянц может сменить Федуна в «Спартаке», «Локо» продал Бека-Бека, медосмотр Миранчука в «Торино» отложен и другие новости дня

Хачатурянц может сменить Федуна на посту президента «Спартака». «Лукойл» планирует выкупить «Открытие Банк Арену»

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В «Динамо» назвали ложью заявление «Фламенго» об аренде Варелы: «Переход не согласован»

На Савина могут завести уголовное дело по двум статьям. Его назвали «украинским пропагандистом»

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ЦСКА близок к покупке 20-летнего уругвайца Сосы

Футболисты АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем

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