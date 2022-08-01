Миранчук переходит в «Торино», «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ и другие новости дня

Клуб Соболева и Джикии готов подписать 33-летнего Дзюбу.

Футболистка сборной Англии получила желтую карточку за снятую футболку в финале Евро-2022.

Роналду покинул матч «МЮ» до его окончания. Португальца заменили в перерыве игры с «Райо Вальекано».

РПЛ. «Спартак» разгромил «Оренбург» и поднялся на второе место. ЦСКА вел 2:0, но сыграл вничью с «Пари НН».

Караев забил «Крыльям Советов» в стиле Златана.

Основатель «Сахалинца» Литвин ударил судью после матча с «Рязанью».

В «Торино» подтвердили трансфер Миранчука.

Стало известно, когда Месси примет решение по возвращению в «Барселону».

Десятки фанатов «Факела» встретили комментатора Нагучева у отеля. Он называл стадион клуба чудовищем и катакомбами.

«Динамо» выступило с угрожающим заявлением после трансфера Варелы во «Фламенго».