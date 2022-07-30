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    В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Юрану

    Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани опроверг новость о том, что Сергей Юран рассматривался на пост главного тренера московского клуба.

    «Это не так. Мы знакомы с Юраном, у нас хорошие отношения, но на пост главного тренера «Спартака» после ухода Паоло Ваноли Сергей не рассматривался», – сказал Каттани.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.07.2022 22:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11274

      Алексей З 2 часа назад

      А это к чему ?
      Что бы тренер наш занервничал ?
      Ну все ресурсы задействованы ппц.
      Как же вы боитесь Спартака, смех и грех.

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