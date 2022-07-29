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    Сафонов – о разгроме «Урала»: «Краснодар» не полностью выполнил план на игру»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил исход матча третьего тура РПЛ против «Урала» (3:0). Он не в полной мере доволен.

    «Безусловно, мы ждали эту победу. Я думаю, что в первом тайме дали много моментов создать сопернику. Второй тайм, думаю, прошел спокойнее, практически без моментов, не считая гола в конце игры.

    Я думаю, что полностью план мы не выполнили. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот», – сказал Сафонов.

    • Вратарь признан лучшим игроком матча.
    • У «Краснодара» после 3 туров 4 очка.
    • «Урал» идет без единого очка.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2199

      СвинкаСправедливости 8 минут назад

      Ионов вовсе не дельфин!

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      Рейтинг: +657

      Suvorov51 9 минут назад

      Полностью план на игру выполнил судья из ПРОМКВАСа, а выпросто играли настолько, насколько он вам позволял

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      Рейтинг: +65723

      portero 49 минут назад

      Счет 1:3 исправьте, красивый гол потеряли!!!

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      Рейтинг: +65723

      portero 51 минуту назад

      Какой к чёрту разгром???

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      Рейтинг: +11231

      Алексей З 1 час назад

      Ребята , вы не о чём. Какой там нафиг план , Москалёв - это ваш план.

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