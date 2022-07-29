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    В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

    По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили около 100 тысяч человек.

    По этим картам уже проданы или выданы почти 50 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря – на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

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    Источник: телеграм-канал Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +845

      O-kolesov 48 минут назад

      Минцифры, минцифры, а минбуквы не сказали куда послать?

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      Рейтинг: +13781

      Skull_Boy 1 час назад

      Ля ля ля учитывая, что 50к это сотрудники 16ти стадионов и пора уже признать, что тема провалена

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