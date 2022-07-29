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    Стали известны подробности совещания по организации Кубка России в новом формате

    Организаторы Кубка России на этой неделе обсудили нюансы проведения турнира в сезоне-2022/23.

    Пока не решено, во сколько начинать матчи в еврокубковые дни. Кубковые игры должны заканчиваться до старта встреч в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

    Однако раннее начало матчей может навредить посещаемости. Вероятно, большинство игр группового этапа постараются перенести на даты без еврокубков.

    Заключительный тур в группах Кубка России, вероятно, состоится после 13 ноября. Это неудобно для «Зенита», поскольку легионеры петербургского клуба могут уехать на ЧМ-2022. Возможно, команда сыграет матч шестого тура в резервный день.

    Вещателями турнира, вероятно, станут «Матч ТВ» и «Яндекс» – они поделят между собой кубковые игры.

    За право стать титульным спонсором придется заплатить около 650 миллионов рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11229

      Алексей З 56 минут назад

      Отдайте медали Миллеру , пусть успокоится и даст остальным спокойно играть. Вся страна уже ох...ает от капризов ребят из "озера".

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      Рейтинг: +25295

      vladimir-7 1 час назад

      Неудобно Зениту и это неважно, это их трудности и их проблемы, надо опираться
      на то, чтобы было удобно большинству клубов и нечего подстраиваться всем,
      под удобство одной команды.

      0
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      Рейтинг: +3468

      Klaido 1 час назад

      да назовите уже новый кубок как есть: кубок во имя бомжей и их комфорта...

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