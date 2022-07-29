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  • Стали известны подробности совещания по организации Кубка России в новом формате

Стали известны подробности совещания по организации Кубка России в новом формате

29 июля 2022, 14:58
2

Организаторы Кубка России на этой неделе обсудили нюансы проведения турнира в сезоне-2022/23.

Пока не решено, во сколько начинать матчи в еврокубковые дни. Кубковые игры должны заканчиваться до старта встреч в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Однако раннее начало матчей может навредить посещаемости. Вероятно, большинство игр группового этапа постараются перенести на даты без еврокубков.

Заключительный тур в группах Кубка России, вероятно, состоится после 13 ноября. Это неудобно для «Зенита», поскольку легионеры петербургского клуба могут уехать на ЧМ-2022. Возможно, команда сыграет матч шестого тура в резервный день.

Вещателями турнира, вероятно, станут «Матч ТВ» и «Яндекс» – они поделят между собой кубковые игры.

За право стать титульным спонсором придется заплатить около 650 миллионов рублей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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vladimir-7
1659099397
Неудобно Зениту и это неважно, это их трудности и их проблемы, надо опираться на то, чтобы было удобно большинству клубов и нечего подстраиваться всем, под удобство одной команды.
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житель СПб
1659117043
Недоброжелатели Зенита высказались ниже, а я напишу по существу. Вот тут высказывается недовольство ранним началом матчей... А невдомек, что половина России находится там, за Уралом?! И большую часть матчей люди смотреть не могут - так как они идут в ночное время. Какое уж тут может быть боление (ни за Спартак="команду всей страны", ни за другие команды)! Так что матчи надо начинать в 12 - 15 часов, и не позже.
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