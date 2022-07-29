Стали известны подробности совещания по организации Кубка России в новом формате

Организаторы Кубка России на этой неделе обсудили нюансы проведения турнира в сезоне-2022/23.

Пока не решено, во сколько начинать матчи в еврокубковые дни. Кубковые игры должны заканчиваться до старта встреч в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Однако раннее начало матчей может навредить посещаемости. Вероятно, большинство игр группового этапа постараются перенести на даты без еврокубков.

Заключительный тур в группах Кубка России, вероятно, состоится после 13 ноября. Это неудобно для «Зенита», поскольку легионеры петербургского клуба могут уехать на ЧМ-2022. Возможно, команда сыграет матч шестого тура в резервный день.

Вещателями турнира, вероятно, станут «Матч ТВ» и «Яндекс» – они поделят между собой кубковые игры.

За право стать титульным спонсором придется заплатить около 650 миллионов рублей.