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    ⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Локомотив», «Динамо» сыграет с «Факелом», «Сочи» встретится с «Ахматом»

    Сегодня, 30 июля, третий тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

    Откроют игровой день в Воронеже «Факел» и «Динамо», затем встретятся «Зенит» и «Локомотив», а в 20:00 мск «Сочи» примет «Ахмат».

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Факел (Воронеж) – Динамо (Москва)

    30 июля, 15:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

    30 июля, 17:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ахмат (Грозный)

    30 июля, 20:00 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва)

    31 июля, 15:00 мск

    Спартак (Москва) – Оренбург

    31 июля, 17:30 мск

    Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва)

    31 июля, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

    31 июля, 20:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5014

      ySS 1 час назад

      Когда Агаларов окончательно впишется в состав Грозного, Ахмат будет представлять опасность для любого клуба рпл, особенно дома.
      Сегодня судейство должно решить в пользу младших национальных)

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      Рейтинг: +168

      rac531 5 часов назад

      РПЛ. «Краснодар» купил победу на выезде»

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