⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Локомотив», «Динамо» сыграет с «Факелом», «Сочи» встретится с «Ахматом»

Сегодня, 30 июля, третий тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

Откроют игровой день в Воронеже «Факел» и «Динамо», затем встретятся «Зенит» и «Локомотив», а в 20:00 мск «Сочи» примет «Ахмат».

Россия. РПЛ. 3-й тур

Факел (Воронеж) – Динамо (Москва)

30 июля, 15:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)

30 июля, 17:30 мск

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Сочи – Ахмат (Грозный)

30 июля, 20:00 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва)

31 июля, 15:00 мск

Спартак (Москва) – Оренбург

31 июля, 17:30 мск

Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва)

31 июля, 17:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

31 июля, 20:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.

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