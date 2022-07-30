⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Локомотив», «Динамо» сыграет с «Факелом», «Сочи» встретится с «Ахматом»

Когда Агаларов окончательно впишется в состав Грозного, Ахмат будет представлять опасность для любого клуба рпл, особенно дома.
Сегодня судейство должно решить в пользу младших национальных)
Сегодня, 30 июля, третий тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
Откроют игровой день в Воронеже «Факел» и «Динамо», затем встретятся «Зенит» и «Локомотив», а в 20:00 мск «Сочи» примет «Ахмат».
Россия. РПЛ. 3-й тур
Факел (Воронеж) – Динамо (Москва)
30 июля, 15:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)
30 июля, 17:30 мск
30 июля, 20:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва)
31 июля, 15:00 мск
31 июля, 17:30 мск
Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва)
31 июля, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки
31 июля, 20:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.
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