⚽ РПЛ. «Краснодар» победил на выезде «Урал», «Зенит» и «Локомотив» сыграют сегодня

Вчера, 29 июля, матчем «Урал» – «Краснодар» (1:3) стартовал 3-й тур РПЛ.
Сегодня «Зенит» сыграет с «Локомотивом», а «Факел» проведет первый домашний матч в Премьер-лиге за 21 год. Воронежцы примут «Динамо».
Россия. РПЛ. 3-й тур
Факел (Воронеж) – Динамо (Москва)
30 июля, 15:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва)
30 июля, 17:30 мск
30 июля, 20:00 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва)
31 июля, 15:00 мск
31 июля, 17:30 мск
Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва)
31 июля, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки
31 июля, 20:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.
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