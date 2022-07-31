⚽ РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Динамо», «Зенит» разгромил «Локомотив»

В субботу состоялись три матча 3-го тура чемпионата России.

«Факел» в Воронеже сыграл вничью с «Динамо» (3:3), «Зенит» забил пять безответных мячей «Локомотиву», а дубль Кристиана Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом» (2:1).

Завтра тур продолжится четырьмя матчами.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва)

31 июля, 15:00 мск

Спартак (Москва) – Оренбург

31 июля, 17:30 мск

Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва)

31 июля, 17:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

31 июля, 20:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.

Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Смолов (с пенальти), 26; 0:2 – Смолов, 44; 1:2 – Гонгадзе, 46; 2:2 – Акбашев, 47; 2:3 – Черов (в свои ворота), 48; 3:3 – Альшин, 86.

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вендел, 63; 2:0 – Клаудиньо, 76; 3:0 – Сергеев, 80; 4:0 – Бакаев (с пенальти), 90+1; 5:0 – Сергеев 90+3.

Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 20 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 49; 2:1 – Трошечкин, 61.

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