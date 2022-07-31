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    ⚽ РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Динамо», «Зенит» разгромил «Локомотив»

    В субботу состоялись три матча 3-го тура чемпионата России.

    «Факел» в Воронеже сыграл вничью с «Динамо» (3:3), «Зенит» забил пять безответных мячей «Локомотиву», а дубль Кристиана Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом» (2:1).

    Завтра тур продолжится четырьмя матчами.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва)

    31 июля, 15:00 мск

    Спартак (Москва) – Оренбург

    31 июля, 17:30 мск

    Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва)

    31 июля, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки

    31 июля, 20:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.

    Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 3:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Смолов (с пенальти), 26; 0:2 – Смолов, 44; 1:2 – Гонгадзе, 46; 2:2 – Акбашев, 47; 2:3 – Черов (в свои ворота), 48; 3:3 – Альшин, 86.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вендел, 63; 2:0 – Клаудиньо, 76; 3:0 – Сергеев, 80; 4:0 – Бакаев (с пенальти), 90+1; 5:0 – Сергеев 90+3.

    Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 20 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 49; 2:1 – Трошечкин, 61.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5025

      ySS 10 часов назад

      Когда Агаларов окончательно впишется в состав Грозного, Ахмат будет представлять опасность для любого клуба рпл, особенно дома.
      Сегодня судейство должно решить в пользу младших национальных)

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      Рейтинг: +170

      rac531 14 часов назад

      РПЛ. «Краснодар» купил победу на выезде»

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