«Фанаты – как маленькие дети. Назло маме отморожу уши, но шапку не надену». Роднина – о бойкотах из-за Fan ID

Если для комфорта, то вводите во всех видах спорта. Посмотрел бы я как фигуристы на подобное отреагировали.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.
«Мне нет дела до вашего футбола. Fan ID сделан для комфорта людей. Фанаты ведут себя как маленькие дети — назло маме отморожу уши, но шапку не надену. Ну пусть не ходят, если не хотят. Сами себе хуже только делают», — сказала Роднина.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- C июля Fan ID нужна для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.