«Фанаты – как маленькие дети. Назло маме отморожу уши, но шапку не надену». Роднина – о бойкотах из-за Fan ID

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.

«Мне нет дела до вашего футбола. Fan ID сделан для комфорта людей. Фанаты ведут себя как маленькие дети — назло маме отморожу уши, но шапку не надену. Ну пусть не ходят, если не хотят. Сами себе хуже только делают», — сказала Роднина.