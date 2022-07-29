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    «Фанаты – как маленькие дети. Назло маме отморожу уши, но шапку не надену». Роднина – о бойкотах из-за Fan ID

    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о бойкотах фанатов из-за введения Fan ID.

    «Мне нет дела до вашего футбола. Fan ID сделан для комфорта людей. Фанаты ведут себя как маленькие дети — назло маме отморожу уши, но шапку не надену. Ну пусть не ходят, если не хотят. Сами себе хуже только делают», — сказала Роднина.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • В первый же день система дала сбой.
    • C июля Fan ID нужна для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:25
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5367

      TOMSON 25 секунд назад

      Если для комфорта, то вводите во всех видах спорта. Посмотрел бы я как фигуристы на подобное отреагировали.

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      Рейтинг: +15651

      Barmaleushka 3 минуты назад

      Да пошла ты Бреднина )

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      Рейтинг: +1242

      нейтральныйкакникто 14 минут назад

      C июля Fan ID нужна для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи., ------- А что не в Москве и Питере???

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      Рейтинг: +239

      7:1 20 минут назад

      издохни, мразь

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      Рейтинг: +10446

      alp 37 минут назад

      «Мне нет дела до вашего футбола" - ну и какого х е р а она в него полезла?

      "Fan ID сделан для комфорта людей" в погонах

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      Рейтинг: +15032

      NewLife 53 минуты назад

      "Мне нет дела до вашего футбола." - Вот и заткнись, не отвлекайся от написания законов, кстати, сколько ты написала, бездельница ?

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      Рейтинг: +5812

      Давид59 55 минут назад

      Также примерно и Валуев высказался. Мол не хотите, не ходите. Без вас обойдёмся. Роднина сама как малый ребёнок. Массовый спорт - это для занимающихся. А профессиональный совсем наоборот - для зрителей. И зрители тут главные, а не спортсмены (и тем более не депутаты)

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      Рейтинг: +1861

      Vitaga 58 минут назад

      курица тупая. не понимает в чем смысл введения этого ай-ди. цель его - не мифическая забота о болельщиках а постановка под контроль всех неформальных обьединений людей.

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      Рейтинг: +6089

      Viper for CSKA 1 час назад

      "депутат Госдумы" - дальше можно не читать.

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      Рейтинг: +103

      НикКин 1 час назад

      Жила ты пол жизни в америке вот вали туда обратно а мы тут сами будем решать что нам делать или не делать это выбор каждого человека

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      Рейтинг: +11210

      Алексей З > НикКин 28 минут назад

      Мы ,это кто ?
      Что вы уважаемые, решаете в стране ?
      Не стоит себя обманывать.

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