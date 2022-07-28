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    20 тысяч билетов с Fan ID было куплено почти за 4 недели

    С момента запуска сервиса оформления Fan ID было получено 75 тысяч карт болельщиков, сообщает Минцифры.

    По ним куплено свыше 20 тысяч билетов и абонементов для посещения матчей РПЛ.

    • Система была запущена 4 июля.
    • C июля Fan ID нужна для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

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    Источник: телеграм-канал Минцифры

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2693

      Play 30 минут назад

      В Ростовской области, сотрудников некоторых организаций в добровольно-принудительном порядке обязали оформлять фан-айди, ещё и агитировать родственников и друзей, вопрос на контроле у руководителей подразделений. При этом, при оформлении карты болельщика, новая карта сразу же участвует в "розыгрыше" билета на ближайший матч. Слово розыгрыш выделил в кавычки, потому что, насколько я знаю, все кто оформили карты по приказу в одной из организаций, получили билеты на матч Ростов - Химки. Само собой практически никто из них не поедет из области на матч в воскресенье вечером. Вот и попробуй посчитай, сколько из этих 20 тысяч билетов было реально куплено, а сколько просто впарено людям, оформившим карты болельщика из под палки.

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      Рейтинг: +4270

      Snek 41 минуту назад

      Они бы для сравнения, а не пропаганды показывали сколько было продано без Сран Айди за прошедшие 5 лет в среднем за тот же период.

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