20 тысяч билетов с Fan ID было куплено почти за 4 недели

В Ростовской области, сотрудников некоторых организаций в добровольно-принудительном порядке обязали оформлять фан-айди, ещё и агитировать родственников и друзей, вопрос на контроле у руководителей подразделений. При этом, при оформлении карты болельщика, новая карта сразу же участвует в "розыгрыше" билета на ближайший матч. Слово розыгрыш выделил в кавычки, потому что, насколько я знаю, все кто оформили карты по приказу в одной из организаций, получили билеты на матч Ростов - Химки. Само собой практически никто из них не поедет из области на матч в воскресенье вечером. Вот и попробуй посчитай, сколько из этих 20 тысяч билетов было реально куплено, а сколько просто впарено людям, оформившим карты болельщика из под палки.
С момента запуска сервиса оформления Fan ID было получено 75 тысяч карт болельщиков, сообщает Минцифры.
По ним куплено свыше 20 тысяч билетов и абонементов для посещения матчей РПЛ.
- Система была запущена 4 июля.
- C июля Fan ID нужна для посещения матчей РПЛ в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.