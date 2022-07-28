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    Стало известно, сколько билетов продал «Урал» на первый матч с Fan ID против «Краснодара»

    Стало известно, сколько болельщиков купили билеты на матч 3-го тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром», где будет задействована система Fan ID.

    «По данным билетных касс и футбольного клуба «Урал», на матч между «Уралом» и «Краснодаром» продано 3,5 тысячи билетов, по данным МФЦ, «карту болельщика» для посещения игр РПЛ на стадионе «Екатеринбург Арена» оформили около 10 тысяч человек», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

    Для доступа на стадион болельщикам необходимо открыть личный кабинет Госуслуг на телефоне или приготовить распечатанный лист и отсканировать QR-код на гейте, после чего отсканировать входной билет на матч на турникетах на стадионе.

    • «Урал» примет «Краснодар» завтра, 29 июля.
    • Система Fan ID введена на 5 стадионах клубов РПЛ с начала сезона.
    • В 1-й же день система дала сбой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      НикКин 3 минуты назад

      Ну просто огромные цифры продаж и куда столько клуб денег девать будет )

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