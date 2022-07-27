Уткин отказался от возможности поговорить с Федотовым. Видеоблогер ранее говорил, что репутацию тренера не отмыть

если Уткин уже высказывался нелицеприятно в отношении Федотова, то для чего было Арустамяну доводить до конфликта и навязывать ему "знакомство" в эфире своей программы..? ведь абсолютно понятно было, зная сложный характер Уткина, что будет отказ... выглядит, как провокация от Нобеля, не более того, а точнее, назрела очередная "опупея" - как поссорились Нобель с Василием...
Журналист Нобель Арустамян организовал интервью с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
По ходу беседы Арустамян позвонил Василию Уткину, который ранее критиковал Федотова. Журналист предложил Уткину познакомиться с тренером, но тот отказался: «Я не хочу с ним знакомиться. Совершенно».
- Уткин говорил про Федотова: «Его репутацию не отмыть».
- ЦСКА Федотова лидирует в РПЛ.
- Федотов пришел из «Сочи», с которым взял серебро РПЛ.