«Динамо» купило Фернандеса, Роналду вернулся в расположение «МЮ» и другие новости дня

Луис Суарес назвал свой новый клуб.

ЭСК признала, что Левников должен был удалять Соболева в матче с «Краснодаром».

РФС показал переговоры арбитров после падения Зиньковского в штрафной «Зенита».

«Че он за лицо держится? Ему положили руку на плечо». Судьи уличили Соболева в симуляции в матче за Суперкубок.

Френки де Йонг согласился уйти из «Барселоны», но только в один клуб.

«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года.

Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед». Он ведет переговоры с клубом.

Стала известна возможная причина ухода Варелы из «Динамо».

РПЛ показала исправленную версию турнирной таблицы.

Аршавин: «Лучший гол чемпионата России уже случился».