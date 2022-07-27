Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    «Динамо» купило Фернандеса, Роналду вернулся в расположение «МЮ» и другие новости дня

    Луис Суарес назвал свой новый клуб.

    ЭСК признала, что Левников должен был удалять Соболева в матче с «Краснодаром».

    РФС показал переговоры арбитров после падения Зиньковского в штрафной «Зенита».

    «Че он за лицо держится? Ему положили руку на плечо». Судьи уличили Соболева в симуляции в матче за Суперкубок.

    Френки де Йонг согласился уйти из «Барселоны», но только в один клуб.

    «Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года.

    Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед». Он ведет переговоры с клубом.

    Стала известна возможная причина ухода Варелы из «Динамо».

    РПЛ показала исправленную версию турнирной таблицы.

    Аршавин: «Лучший гол чемпионата России уже случился».

    Новости по теме
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sichigkenibu4189 1 минуту назад

      Портативный Кондиционер со скидкой 50%. КУПИТЬ за 1990 руб.--- https://short.aroz.be/x3ePFX

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11