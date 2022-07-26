ЦСКА согласовал трансфер капитана «Партизана», Роналду возвращается в Англию, новичок «Локо» порвал кресты и другие новости дня

«Краснодар» показал четыре судейские ошибки в пользу «Спартака». Москвичи ответили
«Зенит» интересуется защитником «Генка», а также двумя бразильцами
«Челси» разозлился на «Барсу» из-за Кунде. Лондонцы заблокировали переход Аспиликуэты и Алонсо (Sport.es)
Защитник «Локо» Фассон порвал крестообразную связку колена. Он пропустит до девяти месяцев
Варела вернулся на базу «Динамо», чтобы собрать вещи. Он хотел, чтобы ему увеличили зарплату более чем в два раза
ЦСКА согласовал трансфер капитана «Партизана» Зделара. Сербу предложили трехлетний контракт
Форвард «Краснодара» Кордоба может стать заменой для Аллера в «Боруссии»
Роналду возвращается в Англию. Его агент намерен вести переговоры с «Челси», «Баварией» и «Атлетико»
«Ницца» хочет подписать полузащитника «Локомотива» Бека-Бека
У Черышева нет ни одного предложения (Marca)