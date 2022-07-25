Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    «Шмотки нужно выбрасывать, когда они надоедают. А выбрасывать жалко». Кавазашвили – о Роше

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил решение столичного клуба разорвать контракт с нападающим Педро Рошей.

    «Когда ты покушаешь какой-то продукт, то ты делаешь это для того, чтобы им пользоваться. Шмотки надо носить, но когда они надоедают, то ты их выбрасываешь. А выбрасывать жалко. То же самое и с Педро Рошей. Его держали-держали до тех пор, пока не знали, куда его деть.

    Черт возьми, но неужели давно нельзя было от него избавиться и взять другого легионера? Все-таки руководство «Спартака» с большим опозданием, но сделали правильный ход», – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Сейчас Роша стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне Серии А у Роши 5 матчей, 2 ассиста.

    Новости по теме
    «Спартак» разорвет контракт с Рошей 6
    Роша собирается играть за «Спартак» до 2023 года 8
    Стало известно, сколько Роша заработает за оставшийся год контракта со «Спартаком» 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11