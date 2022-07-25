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    Варела тайно покинул базу «Динамо», «МЮ» готов отпустить Роналду и другие новости дня

    «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью у «Ростова». Марадишвили забил на 94-й минуте ударом через себя.

    Смолов вышел на 3-е место по голам в РПЛ. Он обошел Павлюченко.

    «Просто позор». Генич – о месте проведения матча «Енисей»«Рубин».

    Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечает на звонки. Его местонахождение неизвестно.

    Агент Варелы рассказал, что должно сделать «Динамо» ради сохранения игрока.

    «Ты не забьешь, промахнешься». Промес давил на Сперцяна перед пенальти.

    «Наполи» объявил об уходе лучшего бомбардира в истории клуба. Он был в команде девять лет.

    Терехов: «По каким критериям «Спартак» топ-клуб? Он десятые места занимает».

    «МЮ» готов отдать Роналду в аренду, но при одном условии.

    Лучший бомбардир РПЛ Сычевой четыре года назад работал барменом.

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    Источник: Бомбардир.ру

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