В РПЛ установлен рекорд по числу разгромов за один тур

Шесть матчей 2-го тура РПЛ завершились с разгромным счетом.
Это рекорд РПЛ. Ранее лишь однажды в одном туре было зафиксировано больше четырех крупных побед: в 1-м туре сезона-2014/15 было пять разгромов.
- «Динамо» победило «Торпедо» со счетом 4:0.
- «Спартак» разгромил «Краснодар» – 4:1.
- «Зенит», ЦСКА, «Оренбург» и «Химки» забили по 3 безответных мяча «Крыльям Советов», «Сочи», «Уралу» и «Пари НН».
Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов
Источник: телеграм-канал Александра Дорского