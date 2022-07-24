В РПЛ установлен рекорд по числу разгромов за один тур

Шесть матчей 2-го тура РПЛ завершились с разгромным счетом.

Это рекорд РПЛ. Ранее лишь однажды в одном туре было зафиксировано больше четырех крупных побед: в 1-м туре сезона-2014/15 было пять разгромов.

Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов