Роналду согласился перейти в «Атлетико», «Спартак» расторгнет контракт с Рошей, фанатов «Зенита» задержали за баннер против Fan ID и другие новости дня

Аналитики определили вероятность чемпионства «Зенита» и «Спартака».

Заболотный: «ВЭБ Арена» превратилась в театр. Это ужасно».

Медина: «ЦСКА в этом сезоне станет чемпионом».

Заболотный: «Зенит» продлевает легионеров? Mastercard».

РПЛ. Хет-трик Сычевого во втором матче в турнире принес «Оренбургу» победу над «Уралом».

Подруга Пиняева рассказала о его состоянии.

Федун остался недоволен судейством после разгрома «Краснодара».

Роналду согласился перейти в «Атлетико».

«Спартак» разорвет контракт с Рошей.

«Факел» продал больше абонементов на сезон, чем суммарно «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

«Fan ID или сиди!». Фанатов «Зенита» начали задерживать за баннер на Суперкубке России.