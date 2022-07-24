Роналду согласился перейти в «Атлетико», «Спартак» расторгнет контракт с Рошей, фанатов «Зенита» задержали за баннер против Fan ID и другие новости дня

Аналитики определили вероятность чемпионства «Зенита» и «Спартака».
Заболотный: «ВЭБ Арена» превратилась в театр. Это ужасно».
Медина: «ЦСКА в этом сезоне станет чемпионом».
Заболотный: «Зенит» продлевает легионеров? Mastercard».
РПЛ. Хет-трик Сычевого во втором матче в турнире принес «Оренбургу» победу над «Уралом».
Подруга Пиняева рассказала о его состоянии.
Федун остался недоволен судейством после разгрома «Краснодара».
Роналду согласился перейти в «Атлетико».
«Спартак» разорвет контракт с Рошей.
«Факел» продал больше абонементов на сезон, чем суммарно «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».
«Fan ID или сиди!». Фанатов «Зенита» начали задерживать за баннер на Суперкубке России.
Источник: Бомбардир.ру