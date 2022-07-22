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Родригао: «Зениту» тяжело отказать. Люблю бороться за титулы и побеждать»

Защитник Родригао рассказал, как проходили переговоры между «Зенитом» и «Сочи» по его трансферу.

— Через какое-то время после матча «Зенит» – «Сочи» начались переговоры. Но они велись между представителями «Зенита» и моим агентом.

Я абсолютно не хотел в это вмешиваться. Предпочитаю в подобные вопросы не вникать и в такие моменты оставаться в стороне — моя работа тренироваться и не распыляться. Когда наступила финальная стадия переговоров и всe уже было «на ниточке», тогда, конечно, подключился, чтобы всe довести до логического завершения.

— Долго думали над предложением «Зенита»?

— Если поступает предложение от «Зенита», то в принципе тяжело отказать. Все знают, насколько это сильная команда, сколько у нее поклонников и как они за нее болеют. Это, конечно, имело для меня вес. Очень люблю бороться за титулы и побеждать.

  • Родригао перешел в «Зенит» за 3,5 миллиона евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».
  • Бразилец провел в «Сочи» один сезон.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16618

    paracetamol 24 минуты назад

    Давай, старайся, в Химках вышло не очень.

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    Рейтинг: +7295

    серега кашин 37 минут назад

    до россии ничичего и нигде не выиграл и ничего не стоил, а тут на тебе привык бороться за титулы

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