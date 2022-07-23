Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    ⚽ РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов»; «Краснодар» и «Спартак» сыграют сегодня

    Накануне, 22 июля, матчем «Зенит»«Крылья Советов» (3:0) стартовал 2-й тур РПЛ.

    В субботу ЦСКА примет «Сочи», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Динамо» сыграет с «Торпедо», а «Локомотив» – с «Ростовом».

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    ЦСКА (Москва) – Сочи

    23 июля, 15:00 мск

    Оренбург – Урал (Екатеринбург)

    23 июля, 17:30 мск

    Краснодар – Спартак (Москва)

    23 июля, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Пари НН (Нижний Новгород)

    24 июля, 15:00 мск

    Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)

    24 июля, 17:30 мск

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    24 июля, 20:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)

    24 июля, 20:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.

    Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:01
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      rac531 12 часов назад

      В лучшем случае "Спартак" сыграет вничью.
      РФС не допустит победы "Спартака", также, как и в Грозном.
      При этом. следует помнить, что на VARе Кукуляк, который, по мнению ЭСК, "ОШИБОЧНО" назначил пенальти в ворота ""Спартак"а и отменил три гола в ворота "Краснодара".
      Я верю, что указание ДЮКОВА будет выполнено и скорее всего Левников зафиксирует победу "Краснодар"а)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Спартач80 15 часов назад

      Интересный тур.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16590

      житель СПб > Спартач80 13 часов назад

      Да, будет несколько принципиальных матчей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +488

      SLADE2019 > Спартач80 12 часов назад

      Он еще интересней будет, если Спартак не отхватит в Краснодаре. Думаю, хоть в упорной и интересной игре, но отхватит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      rac531 > SLADE2019 12 часов назад

      Посмотри и без сомнний можешь ставить на Краснодар)
      https://youtu.be/9lZpNF2pans

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15586

      Barmaleushka > rac531 4 минуты назад

      П1 или 1Х ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11