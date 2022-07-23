⚽ РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов»; «Краснодар» и «Спартак» сыграют сегодня

В лучшем случае "Спартак" сыграет вничью.
РФС не допустит победы "Спартака", также, как и в Грозном.
При этом. следует помнить, что на VARе Кукуляк, который, по мнению ЭСК, "ОШИБОЧНО" назначил пенальти в ворота ""Спартак"а и отменил три гола в ворота "Краснодара".
Я верю, что указание ДЮКОВА будет выполнено и скорее всего Левников зафиксирует победу "Краснодар"а)
Накануне, 22 июля, матчем «Зенит» – «Крылья Советов» (3:0) стартовал 2-й тур РПЛ.
В субботу ЦСКА примет «Сочи», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Динамо» сыграет с «Торпедо», а «Локомотив» – с «Ростовом».
Россия. РПЛ. 2-й тур
23 июля, 15:00 мск
Оренбург – Урал (Екатеринбург)
23 июля, 17:30 мск
23 июля, 20:00 мск
Химки – Пари НН (Нижний Новгород)
24 июля, 15:00 мск
Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)
24 июля, 17:30 мск
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
24 июля, 20:00 мск
Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)
24 июля, 20:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.
Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.