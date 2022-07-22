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⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Крылья», «Спартак» завтра сыграет с «Краснодаром»

Сегодня, 22 июля, матчем «Зенит»«Крылья Советов» стартует 2-й тур РПЛ.

В субботу ЦСКА примет «Сочи», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Динамо» сыграет с «Торпедо», а «Локомотив» – с «Ростовом».

Россия. РПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)

22 июля, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Сочи

23 июля, 15:00 мск

Оренбург – Урал (Екатеринбург)

23 июля, 17:30 мск

Краснодар – Спартак (Москва)

23 июля, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Пари НН (Нижний Новгород)

24 июля, 15:00 мск

Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)

24 июля, 17:30 мск

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

24 июля, 20:00 мск

Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)

24 июля, 20:00 мск

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +120

    rac531 36 минут назад

    В лучшем случае "Спартак" сыграет вничью.
    РФС не допустит победы "Спартака", также, как и в Грозном.
    При этом. следует помнить, что на VARе Кукуляк, который, по мнению ЭСК, "ОШИБОЧНО" назначил пенальти в ворота ""Спартак"а и отменил три гола в ворота "Краснодара".
    Я верю, что указание ДЮКОВА будет выполнено и скорее всего Левников зафиксирует победу "Краснодар"а)

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    Рейтинг: +409

    Спартач80 3 часа назад

    Интересный тур.

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    Рейтинг: +16548

    житель СПб > Спартач80 1 час назад

    Да, будет несколько принципиальных матчей.

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    Рейтинг: +487

    SLADE2019 > Спартач80 49 минут назад

    Он еще интересней будет, если Спартак не отхватит в Краснодаре. Думаю, хоть в упорной и интересной игре, но отхватит.

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    ...
    Рейтинг: +120

    rac531 > SLADE2019 35 минут назад

    Посмотри и без сомнний можешь ставить на Краснодар)
    https://youtu.be/9lZpNF2pans

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