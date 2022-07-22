⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Крылья», «Спартак» завтра сыграет с «Краснодаром»

Сегодня, 22 июля, матчем «Зенит» – «Крылья Советов» стартует 2-й тур РПЛ.

В субботу ЦСКА примет «Сочи», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Динамо» сыграет с «Торпедо», а «Локомотив» – с «Ростовом».

Россия. РПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)

22 июля, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Сочи

23 июля, 15:00 мск

Оренбург – Урал (Екатеринбург)

23 июля, 17:30 мск

Краснодар – Спартак (Москва)

23 июля, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Пари НН (Нижний Новгород)

24 июля, 15:00 мск

Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)

24 июля, 17:30 мск

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

24 июля, 20:00 мск

Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)

24 июля, 20:00 мск

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