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⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Крылья Советов», ЦСКА и «Сочи» сыграют завтра

Сегодня, 22 июля, матчем «Зенит»«Крылья Советов» стартует 2-й тур РПЛ.

В субботу ЦСКА примет «Сочи», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Динамо» сыграет с «Торпедо», а «Локомотив» – с «Ростовом».

Россия. РПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)

22 июля, 20:00 мск

ЦСКА (Москва) – Сочи

23 июля, 15:00 мск

Оренбург – Урал (Екатеринбург)

23 июля, 17:30 мск

Краснодар – Спартак (Москва)

23 июля, 20:00 мск

Химки – Пари НН (Нижний Новгород)

24 июля, 15:00 мск

Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)

24 июля, 17:30 мск

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

24 июля, 20:00 мск

Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)

24 июля, 20:00 мск

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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