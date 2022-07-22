⚽ РПЛ. «Зенит» примет «Крылья Советов», ЦСКА и «Сочи» сыграют завтра

Сегодня, 22 июля, матчем «Зенит» – «Крылья Советов» стартует 2-й тур РПЛ.
В субботу ЦСКА примет «Сочи», а «Спартак» встретится с «Краснодаром». В воскресенье «Динамо» сыграет с «Торпедо», а «Локомотив» – с «Ростовом».
Россия. РПЛ. 2-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара)
22 июля, 20:00 мск
23 июля, 15:00 мск
Оренбург – Урал (Екатеринбург)
23 июля, 17:30 мск
23 июля, 20:00 мск
Химки – Пари НН (Нижний Новгород)
24 июля, 15:00 мск
Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)
24 июля, 17:30 мск
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
24 июля, 20:00 мск
Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)
24 июля, 20:00 мск