⚽ РПЛ. В туре пока только разгромы, «Локомотив» и «Ростов» встретятся сегодня

Вчера, 23 июля, второй тур чемпионата России продолжился тремя матчами.

Открыли субботний игровой день ЦСКА и «Сочи» (3:0), затем «Оренбург» принял «Урал» (3:0), а заключительной стала встреча «Краснодара» и «Спартака» (1:4).

Россия. РПЛ. 2-й тур

Химки – Пари НН (Нижний Новгород)

24 июля, 15:00 мск

Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)

24 июля, 17:30 мск

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

24 июля, 20:00 мск

Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)

24 июля, 20:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.

Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.

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ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.

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Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сычевой, 46; 2:0 – Сычевой, 67; 3:0 – Сычевой, 77.

Удаления: нет – Гогличидзе, 36.

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.

Удаления: Черников, 37 – нет.

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