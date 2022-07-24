⚽ РПЛ. В туре пока только разгромы, «Локомотив» и «Ростов» встретятся сегодня

Даешь победу Сочи и Краснодару!
Вчера, 23 июля, второй тур чемпионата России продолжился тремя матчами.
Открыли субботний игровой день ЦСКА и «Сочи» (3:0), затем «Оренбург» принял «Урал» (3:0), а заключительной стала встреча «Краснодара» и «Спартака» (1:4).
Россия. РПЛ. 2-й тур
Химки – Пари НН (Нижний Новгород)
24 июля, 15:00 мск
Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)
24 июля, 17:30 мск
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
24 июля, 20:00 мск
Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)
24 июля, 20:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.
Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.
ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.
Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сычевой, 46; 2:0 – Сычевой, 67; 3:0 – Сычевой, 77.
Удаления: нет – Гогличидзе, 36.
Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.
Удаления: Черников, 37 – нет.