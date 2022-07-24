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    ⚽ РПЛ. В туре пока только разгромы, «Локомотив» и «Ростов» встретятся сегодня

    Вчера, 23 июля, второй тур чемпионата России продолжился тремя матчами.

    Открыли субботний игровой день ЦСКА и «Сочи» (3:0), затем «Оренбург» принял «Урал» (3:0), а заключительной стала встреча «Краснодара» и «Спартака» (1:4).

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Химки – Пари НН (Нижний Новгород)

    24 июля, 15:00 мск

    Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)

    24 июля, 17:30 мск

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    24 июля, 20:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)

    24 июля, 20:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.

    Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сычевой, 46; 2:0 – Сычевой, 67; 3:0 – Сычевой, 77.

    Удаления: нет – Гогличидзе, 36.

    Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.

    Удаления: Черников, 37 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +16624

      paracetamol 15 часов назад

      Даешь победу Сочи и Краснодару!

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      Рейтинг: +128

      rac531 > paracetamol 15 часов назад

      Не волнуйтесь)
      ДЮКОВ уже определился с п обедой "Краснодара")

      0
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      Рейтинг: +15592

      Barmaleushka > rac531 4 часа назад

      Где мои бабки , ******* ?!

      0
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      Рейтинг: +18220

      Persona_non_Grata > paracetamol 27 минут назад

      Обломись и утрись )))

      0
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      Рейтинг: +128

      rac531 22 июля, 13:31

      В лучшем случае "Спартак" сыграет вничью.
      РФС не допустит победы "Спартака", также, как и в Грозном.
      При этом. следует помнить, что на VARе Кукуляк, который, по мнению ЭСК, "ОШИБОЧНО" назначил пенальти в ворота ""Спартак"а и отменил три гола в ворота "Краснодара".
      Я верю, что указание ДЮКОВА будет выполнено и скорее всего Левников зафиксирует победу "Краснодар"а)

      3
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      Рейтинг: +7277

      BarStep > rac531 17 часов назад

      Сектанство до добра не доводит..

      Сочувствую..

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      Рейтинг: +451

      Спартач80 22 июля, 10:33

      Интересный тур.

      2
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      Рейтинг: +16602

      житель СПб > Спартач80 22 июля, 12:17

      Да, будет несколько принципиальных матчей.

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      Рейтинг: +489

      SLADE2019 > Спартач80 22 июля, 13:17

      Он еще интересней будет, если Спартак не отхватит в Краснодаре. Думаю, хоть в упорной и интересной игре, но отхватит.

      1
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      Рейтинг: +128

      rac531 > SLADE2019 22 июля, 13:32

      Посмотри и без сомнний можешь ставить на Краснодар)
      https://youtu.be/9lZpNF2pans

      0
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      Рейтинг: +15592

      Barmaleushka > rac531 23 июля, 02:01

      П1 или 1Х ?

      0
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      Рейтинг: +15592

      Barmaleushka > rac531 4 часа назад

      Деньги верни , прогнозист уев !

      1
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      Рейтинг: +18220

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 25 минут назад

      Сочувствую !!! )))

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