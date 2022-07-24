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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Ростов», «Динамо» – «Торпедо»

    Сегодня, 24 июля, второй тур РПЛ завершится четырьмя матчами.

    Сначала «Химки» примут «Пари НН». Затем в Москве «Динамо» сыграет в дерби с «Торпедо». Потом одновременно начнутся встречи «Локомотив»«Ростов» и «Ахмат»«Факел».

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Химки – Пари НН (Нижний Новгород)

    24 июля, 15:00 мск

    Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)

    24 июля, 17:30 мск

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    24 июля, 20:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)

    24 июля, 20:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.

    Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Медина, 36; 2:0 – Карраскаль, 56; 3:0 – Медина, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сычевой, 46; 2:0 – Сычевой, 67; 3:0 – Сычевой, 77.

    Удаления: нет – Гогличидзе, 36.

    Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зобнин, 35; 0:2 – Промес, 46; 0:3 – Бородин, 52 (в свои ворота); 1:3 – Сперцян, 60 (с пенальти); 1:4 – Мозес, 83.

    Удаления: Черников, 37 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:45
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1582

      Форвард 79 3 часа назад

      Прикольный тур, первые 4 встречи закончались с приимуществом одних над другими в 3 мяча.
      Посмотрим, что будет сегодня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +414

      Предвoдитeль Cвинeй 3 часа назад

      Зарембу отправили на Тверскую заработать денег на Левникова

      0
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      Рейтинг: +16626

      paracetamol 23 июля, 10:36

      Даешь победу Сочи и Краснодару!

      0
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      Рейтинг: +128

      rac531 > paracetamol 23 июля, 10:57

      Не волнуйтесь)
      ДЮКОВ уже определился с п обедой "Краснодара")

      0
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      Рейтинг: +15593

      Barmaleushka > rac531 13 часов назад

      Где мои бабки , ******* ?!

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      Рейтинг: +18244

      Persona_non_Grata > paracetamol 9 часов назад

      Обломись и утрись )))

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      Рейтинг: +600

      Сделаны из Дерева > paracetamol 4 часа назад

      Даешь стыдно за газовых?

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      Рейтинг: +15593

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Ох и наивный же ты дуболом .)))

      0
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      Рейтинг: +15593

      Barmaleushka > Сделаны из Дерева 3 часа назад

      Позор Пищевику !

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      Рейтинг: +128

      rac531 22 июля, 13:31

      В лучшем случае "Спартак" сыграет вничью.
      РФС не допустит победы "Спартака", также, как и в Грозном.
      При этом. следует помнить, что на VARе Кукуляк, который, по мнению ЭСК, "ОШИБОЧНО" назначил пенальти в ворота ""Спартак"а и отменил три гола в ворота "Краснодара".
      Я верю, что указание ДЮКОВА будет выполнено и скорее всего Левников зафиксирует победу "Краснодар"а)

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      Рейтинг: +7278

      BarStep > rac531 23 июля, 08:47

      Сектанство до добра не доводит..

      Сочувствую..

      3
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      Рейтинг: +4833

      neim > rac531 1 час назад

      Гадалка из тебя, как оказалось, как из говна пуля.

      0
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      Рейтинг: +451

      Спартач80 22 июля, 10:33

      Интересный тур.

      2
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      Рейтинг: +16606

      житель СПб > Спартач80 22 июля, 12:17

      Да, будет несколько принципиальных матчей.

      1
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      Рейтинг: +489

      SLADE2019 > Спартач80 22 июля, 13:17

      Он еще интересней будет, если Спартак не отхватит в Краснодаре. Думаю, хоть в упорной и интересной игре, но отхватит.

      1
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      Рейтинг: +128

      rac531 > SLADE2019 22 июля, 13:32

      Посмотри и без сомнний можешь ставить на Краснодар)
      https://youtu.be/9lZpNF2pans

      0
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      Рейтинг: +15593

      Barmaleushka > rac531 23 июля, 02:01

      П1 или 1Х ?

      0
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      Рейтинг: +15593

      Barmaleushka > rac531 13 часов назад

      Деньги верни , прогнозист уев !

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      Рейтинг: +18244

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 9 часов назад

      Сочувствую !!! )))

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