⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Сочи», «Краснодар» сыграет со «Спартаком», «Оренбург» встретится с «Уралом»

Даешь победу Сочи и Краснодару!
Сегодня, 23 июля, второй тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
Откроют субботний игровой день ЦСКА и «Сочи», затем «Оренбург» примет «Урал», а заключительной станет встреча «Краснодара» и «Спартака».
Россия. РПЛ. 2-й тур
23 июля, 15:00 мск
Оренбург – Урал (Екатеринбург)
23 июля, 17:30 мск
23 июля, 20:00 мск
Химки – Пари НН (Нижний Новгород)
24 июля, 15:00 мск
Динамо (Москва) – Торпедо (Москва)
24 июля, 17:30 мск
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
24 июля, 20:00 мск
Ахмат (Грозный) – Факел (Воронеж)
24 июля, 20:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.
Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.