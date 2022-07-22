Пиняев может пропустить полгода, Игнатьев перешел в «Локомотив», «Зенит» продлил Вендела и другие новости дня

«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом. Бразилец не исключил, что проведет в клубе остаток карьеры

«Зенит» не закончил трансферную кампанию. Клуб планирует усилить еще одну позицию

«Спартак» отказался от подписания Жигулева. Игрок был на просмотре

«Локомотив» объявил о подписании Игнатьева. Он будет получать меньше, чем ожидалось

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