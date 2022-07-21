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Пиняеву стало плохо на тренировке, Савин купил клуб на Кипре, Игнатьев подпишет контракт с «Локомотивом» и другие новости дня

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Источник: Бомбардир.ру

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